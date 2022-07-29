Долги жителей Краснодарского края за газ в июне уменьшились на 93 млн рублей

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Эти данные опубликовала компания-поставщик ресурса «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Активнее всех погашали долги жители Краснодара, оплатившие 24 млн рублей от общей суммы задолженности. Следом за ними идут сочинцы, от них поступил 21 млн рублей. Затем с большим отрывом расположились переводы от жителей Анапы — 5 млн рублей, Славянского и Кавказского районов — по 4 млн рублей.

С 1 августа цена на газ повышается. И если не погасить долги за этот ресурс до конца июля, их пересчитают по новому тарифу. По старому показания счетчиков будут принимать до понедельника. Услугу легко оплатить дистанционно через платежные сервисы.

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