Как в Краснодарском крае изменятся платежки за газ с 1 августа 2022 года

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Новые тарифы на природный газ с 1 августа 2022 года для жителей Кубани установил краевой департамент государственного регулирования тарифов.

С 1 августа стоимость 1 кубометра газа для жителей всех муниципалитетов Краснодарского края, кроме Краснодара, Усть-Лабинского и Славянского районов, составит 7,02 рубля.

Жителям Краснодара кубометр газа с августа обойдется в 5,97 рубля, Усть-Лабинского района — 6,43 рубля, Славянского района — 6,66 рубля.

Жителей Краснодарского края просят учесть информацию о повышении тарифов на природный газ при получении платежек после 1 августа.

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