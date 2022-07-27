Как в Краснодарском крае изменятся платежки за газ с 1 августа 2022 года
Общество
27.07.2022 19:46
Новые тарифы на природный газ с 1 августа 2022 года для жителей Кубани установил краевой департамент государственного регулирования тарифов.
С 1 августа стоимость 1 кубометра газа для жителей всех муниципалитетов Краснодарского края, кроме Краснодара, Усть-Лабинского и Славянского районов, составит 7,02 рубля.
Жителям Краснодара кубометр газа с августа обойдется в 5,97 рубля, Усть-Лабинского района — 6,43 рубля, Славянского района — 6,66 рубля.
Жителей Краснодарского края просят учесть информацию о повышении тарифов на природный газ при получении платежек после 1 августа.
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