Жителям Кубани рассказали, как выбирать самые качественные и вкусные орехи

В Краснодарском крае стартовала уборка урожая в ореховых садах. В регионе разные сорта орехов выращивают на площади в 28 тыс. га.

Так, ореховому саду одного из хозяйств Лабинского района — около восьми лет. По меркам специалистов, это молодая плантация. Плодоносить деревья фундука могут до 80 лет. В этой роще — 500 га, ее планируют расширить до 1 тыс.

Следить за таким большим хозяйством тяжело. Сейчас для фундуковой рощи разрабатывают капельное орошение. Оно поможет увеличить урожай в два раза. Совсем скоро здесь начнут использовать машину для уборки орехов, а пока этот процесс проходит вручную.

«Задействовали большое количество людей, но это очень неудобно. Поэтому мы переходим именно на механизированный способ уборки», — говорит руководитель агрофирмы Иван Ситников.

Часть первого урожая отправляют в лабораторию на проверку качества плодов.

«Дальше они идут уже на сушку и дальнейшую переработку. Смотрится влажность. Мы после каждого сбора проводим анализ ореха. Сдаем пробы в Роспотребнадзор, и там определяются повреждения», — рассказывает агроном-консультант агрофирмы Максим Становой.

Как выбрать самые вкусные орехи, рассказали сотрудники лаборатории качества зерна.

«Они должны быть целыми, без трещин, пятен или повреждений. Скорлупа здорового ореха должна быть чистой, без следов плесени или насекомых. Цвет ядра должен быть равномерным, без потемнении или обесцвечивания. Светлые ядра обычно свежее. Также стоит оценить запах», — объясняет заместитель заведующего испытательной лаборатории краснодарского пункта новороссийского филиала «Центра оценки качества зерна» Дмитрий Савченко.

Кроме того, специалисты советуют перед покупкой попробовать несколько орехов. Они должны быть хрустящими, сладковатыми и маслянистыми. Горький привкус — признак несвежести.

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