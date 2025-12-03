Жителям Кубани напомнили, как правильно утилизировать автомобильные покрышки

Снижение температуры до 0 °C прогнозируют синоптики на Кубани к концу недели. Многие автомобилисты не только сменили шины на зимние, но и решают расстаться с отслужившее свое летними. Однако им стоит помнить о правилах утилизации старых покрышек.

Ежегодно в России на свалки выбрасывается более 1 млн т автомобильных покрышек. Из них утилизируется согласно необходимым нормам меньше половины. Экологи считают проблему серьезной. Дело в том, что шины — это продукт нефтепереработки. Они разлагаются более 100 лет и признаны опасными отходами 4 класса.

Незнание правил утилизации может нанести серьезный вред. Некоторые автовладельцы покрышки с истекшим сроком службы оставляют на контейнерных площадках, но по закону регоператор не в праве вывозить их на свалки. Также запрещено выбрасывать их в водоемы, на стихийные свалки, сжигать, смешивать с другими ТКО.

Некоторые находчивые садоводы сооружают из старых шин клубы или изгороди. Такая картина многим знакома с детства, но также признана серьезным нарушением.

За данное нарушение предусмотрена ответственность. Если оно зафиксировано впервые, то правонарушитель заплатит от 2 до 3 тыс. рублей, повторно — до 5 тыс. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 30 тыс., повторно — 40 тыс. Для юрлиц штрафы могут достигать 400 тыс.

Автомобильные шины нужно утилизировать правильно, сдавая их на переработку в специализированные пункты приема. Но за это придется заплатить. Два таких пункта есть в Новороссийске. В одном примут 1 кг отходов за 8 рублей, в другом за 12. В Геленджике покрышку заберут за 150 рублей, так же, как и в Ейске. В кубанской столице цены за утилизацию могут начинаться от 50 рублей. Автосервис или шиномонтаж, некоторые автомастерские принимают старые покрышки и даже могут заплатить за них символическую сумму.

Переработка старых шин — это возможность подарить им вторую жизнь. На специальных предприятиях они проходят измельчение. После этого специалисты получают крошку, металл и синтетические волокна. Из таких материалов создают покрытие для детских площадок, тротуаров, асфальта, а также продукты переработки используют в строительной сфере. Автомобилисты, сдающие отслужившие покрышки, могут не только сберечь экологию, но и принести пользу обществу.

