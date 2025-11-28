Утильсбор на автомобили резко повысится с 1 декабря в России

Коэффициент для ввезенных машин будет рассчитываться по-новому. В начале 2026 года он будет традиционно проиндексирован.

Введение нового коэффициента утильсбора неоднократно откладывалось сначала с августа, затем с ноября, чтобы дать рынку адаптироваться и избежать ажиотажа. Тем не менее расчеты не сработали, сказал владелец автосалона Олег Забара.

«Ударит это все по людям, которые находятся в среднем классе, потому что низкий сегмент не подорожает. Лакшери класс не поменяется, у них разница в цене будет 2-4%, а в среднем 50-70%» — рассказывает Олег Забара.

За 11 месяцев этого года Краснодарская таможня оформила почти 10 тыс. таможенных ордеров на ввозимый транспорт. Это вдвое превышает показатели всего прошлого года. Теперь ситуация изменится.

«С учетом изменений с 1 декабря текущего года при расчете утилизационного сбора будет также учитываться мощность двигателя в киловаттах», — говорит начальник отдела контроля таможенной стоимости и таможенных платежей Краснодарской таможни Алексей Лаптев.

Стоимость утильсбора для популярных у россиян импортных автомобилей заметно вырастет. Льготные коэффициенты останутся только для машин с мощностью до 160 лошадиных сил.

Поэтому к выбору подходить теперь приходится еще тщательней. Евгений привез себе автомобиль из Японии. До наступления новых правил и ниже допустимой мощности.

«Я смотрел на параметры, чтобы авто не превышал 150 лошадиных сил. Хотелось бы помощнее машину, но я очень доволен и счастлив», — делится водитель Евгений Кислинский.

Из-за ажиотажа на таможне краснодарские посты до 1 декабря будут работать без выходных и перерывов, чтобы владельцы новых автомобилей успели оплатить утильсбор до повышения коэффициентов.

