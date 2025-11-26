Продавать красивые номера через «Госуслуги» предложили в Госдуме РФ

По расчетам законодателей, это сократит теневой рынок и принесет в бюджет значительные суммы — десятки миллиардов рублей в год.

К продаже номеров Геннадий Малов относится положительно. По его словам, за свой зеркальный номер он заплатил только пошлину, ему повезло.

«Для меня это возможность испытать удачу. Покупаешь машину, привозишь в ГИБДД и за небольшую плату получаешь возможность удостоится хороших номеров, которые в дальнейшем получится продать», — говорит житель Краснодара Геннадий Малов.

Для одних красивые номера это способ подчеркнуть статус, для других — эстетическое удовольствие, а для третьих — выгодное вложение средств.

«Чтобы получить красивый номер можно попытать удачу в ГИБДД, только это не гарантирует красивой комбинации букв или цифр, однако есть и другой вариант», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

По запросу «красивые номера» доступно множество предложений и даже онлайн-конструкторы для их подбора. Однако легальное получение такого знака — процесс крайне сложный. Он включает многоступенчатую схему: продажу автомобиля, сдачу номеров на хранение в МРЭО, возврат машины и последующую регистрацию нового авто с зарезервированными знаками. Чтобы упростить эту процедуру и устранить посредников, депутаты предложили легализовать продажу номеров через портал «Госуслуги».

«Эта инициатива уже реализована в других странах и многие страны пополняют свои бюджеты за счет того, что продают номера. Такая система вполне совместима с международными пактами о правах человека и конституцией Российской Федерации», — отмечает юрист Екатерина Карелова.

В Узбекистане поступления от продажи номеров оцениваются примерно в 2,5 млрд рублей. В России эта сумма, по оценкам, может быть заметно больше.

«Это может приносить до 25 млрд в год. Это уже солидная сумма, которую мы выводим из серой зоны», — подчеркивает депутат Городской думы Краснодара Никита Сиратзетдинов.

Президент России не против идеи продажи красивых автомобильных номеров через Госуслуги. Об этом глава государства заявил на встрече с лидерами парламентских фракций. Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 июля 2026 года. Цена будет определяться уполномоченным органом, а полный список доступных номеров и их стоимость будут опубликованы на портале.

