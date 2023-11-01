Жителям Краснодара пришли платежки за отопление, которого не было

Отопительный сезон в краевой столице стартовал 16 октября. С этого дня управляющие компании и ТСЖ могли начать отправлять заявки на подачу тепла.

Во второй половине октября в Краснодаре установилась аномально теплая погода. Фактически отопительный сезон в городе не начинался.

При этом некоторые краснодарцы в платежных квитанциях за октябрь заметили графу с отоплением. Жильцы домов очень удивились тому, что им придется платить за отопление, которого фактически не было, и сообщили об этом в соцсетях. Ситуацию прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«По информации специалистов департамента городского хозяйства и ТЭК, действительно, собственники, в домах которых нет приборов учета, должны оплатить данную квитанцию», — говорится в сообщении МЦУ.

Отмечается, что в таких случаях отопительный период, принятый при расчете норматива, длится 7 месяцев — с 1 октября до 30 апреля.

В МЦУ посоветовали жильцам многоэтажек уточнить более подробную информацию об оплате отопления в управляющей компании или ТСЖ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», центральное отопление во всех домах Краснодара включат, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд опустится ниже +8 °C.