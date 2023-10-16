Отопительный сезон в Краснодаре стартовал с 16 октября

С понедельника ресурсоснабжающие компании начнут подавать тепло по заявкам. Жители краевой столицы могут подавать их в ТСЖ и управляющие компании.

При этом отопление в первую очередь включат в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. В городском департаменте хозяйства и ТЭК отметили, что социальные объекты в приоритете.

Центральное отопление во всех домах Краснодара включат, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд опустится ниже +8 °C.

К началу нового отопительного сезона в краевом центре выполнили реконструкцию на направлениях ТЭЦ — Центр города и ТЭК — Комсомольский микрорайон. Кроме того, тепловики заменили 13 км внутриквартальных и свыше 5,5 км магистральных сетей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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