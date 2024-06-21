Жителям Краснодара напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах

Летом многие ищут спасения от жары возле фонтанов, а некоторые решают и окунуться в воду. Жителям Краснодара напомнили, каким рискам подвергают свое здоровье те, кто купается в фонтанах.

Жителям краевой столицы напомнили, что фонтаны являются элементом благоустройства, функция которых — украшать город и освежать воздух.

«Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями. Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Кроме того, в фонтане можно получить травмы при падении, а также получить удар током, ведь к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сезон фонтанов в Краснодаре стартовал 26 апреля.