Сезон фонтанов в Краснодаре стартует 26 апреля
Общество
01.04.2024 16:27
Всего в краевом центре в этом году запустят 14 фонтанов на территории жилых комплексов, городских парков и на площадях.
Сейчас специалисты расконсервируют фонтаны, проверяют систему фильтрации, насосное оборудование, работоспособность светового и музыкального сопровождения, регулируют форсунки и светильники, а также ремонтируют необходимые объекты. После завершения всех пуско-наладочных работ фонтаны подключат.
Фонтаны в Краснодаре расположены по адресам:
- улица Красная, 122, Главная городская площадь — самый большой светомузыкальный плоскостной фонтан;
- улица Красная, 3 — Казачья площадь перед Законодательным Собранием Краснодарского края;
- улица Красная, 169/10 — Александровский бульвар у кинотеатра «Аврора»;
- сквер маршала Жукова;
- пересечение улиц Красной и Бабушкина — у памятника святой Екатерине-Великомученице у Александровской арки;
- пересечение улиц Красной и Гимназический — фонтаны «Компас» и «Краснодарские картинки» перед Домом книги;
- улица Орджоникидзе, 24 — сквер «Дружба народов»;
- пересечение улиц Атарбекова и Тургенева — сквер «Фестивальный»;
- Платановый Бульвар — в Юбилейном микрорайоне;
- улица Стасова, 175 — сквер имени Гатова возле Дворца искусств «Премьера»;
- улица Колхозная, 86 — парк «Чистяковская Роща»;
- улица Постовая, 34 — парк «Городской Сад»;
- улица Береговая, 146 — парк имени 30-летия Победы, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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