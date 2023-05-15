Жителям Краснодара напомнили о запрете купания в водоемах города

С приближением лета многие люди начинают чаще отдыхать у водоемов, некоторые из них заходят в воду. Спасатели Краснодара напомнили, что в городе по-прежнему нет разрешенных мест для купания.

«В городе нет ни одного оборудованного для купания пляжа, потому что состояние воды в течение многих лет не отвечает нормам безопасности», — говорится в сообщении ЕДДС Краснодара.

Всего на территории краевого центра находятся около 40 водоемов: река Кубань, Карасуны, пруды и каналы. Каждый из них может быть смертельно опасным для взрослых и детей. Река Кубань опасна для купания из-за водоворотов и сильного течения — от 4 до 7 км/ч, при безопасном уровне в 2 км/ч.

Перед всеми водоемами Краснодара установили информационные таблички «Купание запрещено». На территории водоемов работают около 50 камер видеонаблюдения. На берегу реки Кубань дежурят спасатели.

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