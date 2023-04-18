Мужчина утонул в Южных прудах Новороссийска на глазах у рыбаков

Несчастный случай произошел 18 апреля около 6:30 в районе улицы Героев-Десантников.

По словам очевидцев, мужчина плавал в пруду, громко кричал и махал руками, но вскоре скрылся под водой. На берег его вытащил прохожий.

«Работники скорой медицинской помощи установили факт наступления смерти потерпевшего. В ходе проведения проверочных мероприятии установлена личность мужчины, он родился в 1989 году, проживал недалеко от места происшествия и был судим за незаконный оборот наркотиков», — рассказал старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Плотников.

Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу, пишет «Наша газета Новороссийск».

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