Катались с другом на самодельной лодке: в Выселковском районе утонул 8-летний мальчик
Трагедия произошла днем 3 марта в станице Новомалороссийской.
По данным следствия, двое 8-летних мальчиков нашли на берегу реки Бейсуг брошенное самодельно изготовленное плавательное средство. Дети решили поплыть на нем по реке. Лодка пошла ко дну и мальчики оказались в воде. Услышав крики, им на помощь пришел один из местных жителей. Он подплыл к тонущим детям на лодке и успел вытащить одного мальчика. Второй ребенок к этому моменту уже ушел под воду. Были организованы поиски, но найти мальчика не удалось.
Его тело следователи обнаружили 4 марта. В настоящее время возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи осмотрели места происшествий. Назначены судебные медицинские экспертизы, ведутся допросы потерпевших и свидетелей.
В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины, а также условия, способствовавшие произошедшему.
Расследование находится под контролем руководителем краевого управления СКР Андрея Маслова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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