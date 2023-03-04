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Катались с другом на самодельной лодке: в Выселковском районе утонул 8-летний мальчик

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/katalis-s-drugom-na-samodelnoj-lodke-v-vyselkovskom-rajone-utonul-8-letnij-malchik
Катались с другом на самодельной лодке: в Выселковском районе утонул 8-летний мальчик
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Трагедия произошла днем 3 марта в станице Новомалороссийской.

По данным следствия, двое 8-летних мальчиков нашли на берегу реки Бейсуг брошенное самодельно изготовленное плавательное средство. Дети решили поплыть на нем по реке. Лодка пошла ко дну и мальчики оказались в воде. Услышав крики, им на помощь пришел один из местных жителей. Он подплыл к тонущим детям на лодке и успел вытащить одного мальчика. Второй ребенок к этому моменту уже ушел под воду. Были организованы поиски, но найти мальчика не удалось.

Его тело следователи обнаружили 4 марта. В настоящее время возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи осмотрели места происшествий. Назначены судебные медицинские экспертизы, ведутся допросы потерпевших и свидетелей.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины, а также условия, способствовавшие произошедшему.

Расследование находится под контролем руководителем краевого управления СКР Андрея Маслова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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