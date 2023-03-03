«Газель» сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Сириусе

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло 2 марта около 21:00 на улице Приреченской.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Газель» сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии ребенка госпитализировали. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

Читайте также: в Краснодаре мопед столкнулся с легковушкой и протаранил иномарку.