В Краснодаре мопед столкнулся с легковушкой и протаранил иномарку

ДТП произошло 2 марта около 19:20 на улице Буденного.

По предварительным данным, 39-летний водитель мопеда ехал по улице Буденного со стороны Октябрьской в сторону Калининградской. На регулируемом перекресте с улицей Чкалова при повороте налево он не уступил дорогу автомобилю Peugeot, в результате чего мопед и легковушка столкнулись.

«Из-за столкновения мопед отлетел в сторону и по касательной столкнулся с автомобилем Audi», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате аварии пострадал водитель мопеда. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. По факту ДТП проводится проверка.

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