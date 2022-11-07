Жителям Краснодара для счастья нужно 180 тыс. рублей в месяц

Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Один из российских сервисов по поиску работы провел опрос на тему того, сколько денег в месяц необходимо жителю мегаполиса с численностью населения от 500 тыс. человек.

По данным опроса, жителю Краснодара в месяц необходимо зарабатывать 180 тыс. рублей, чтобы чувствовать себя счастливым. В апреле эта сумма была 167 тыс. рублей. В ноябре 2021 года — 166 тыс. рублей. По этим показателям Краснодар не вошел в десятку мегаполисов-лидеров и занял 14-е место.

Возглавила десятку городов с наиболее высокими запросами Москва. Жителю столицы необходимо в месяц 250 тыс. рублей, чтобы чувствовать себя счастливым. На втором месте находится Ростов-на-Дону — 205 тыс. рублей. Далее идут Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (по 200 тыс. рублей), Санкт-Петербург (197 тыс. рублей), Хабаровск и Новосибирск (по 195 тыс. рублей).

В среднем по России «цена» счастья увеличилась почти на 8% — со 190 тыс. рублей до 205 тыс. рублей. Наиболее скромные ожидания у жителей Оренбурга. Местным жителям для счастья надо 150 тыс. рублей. В опросе приняли участие более 20 тыс. человек, сообщает пресс-служба SuperJob.

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