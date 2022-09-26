Краснодар занял 33 место в рейтинге городов России по уровню зарплат

Фото Сергея Петлина, «Кубань 24»

Первое место в рейтинге городов по уровню зарплат занимает Новый Уренгой. Там среднемесячная зарплата в первом полугодии 2022 составила 130 тыс. рублей. На эту зарплату можно купить более 5 фиксированных потребительских наборов.

На втором месте рейтинга находится Москва. В столице средняя зарплата в первом полугодии составила 128,3 тыс. рублей. Третье место занимает Анадырь с 126,9 тыс. рублей.

В Краснодаре среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии составила 54,9 тыс. рублей. По этому показателю столица Кубани занимает в рейтинге 33 место. На эти деньги можно купить 2,86 фиксированных потребительских наборов.

В Новороссийске среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии составила 52,9 рублей. Город-герой по этому показателю занимает 40 место в рейтинге. Сочи находится на 53 месте в рейтинге с 48 тыс. рублей средней зарплаты, сообщает РИА «Новости».

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