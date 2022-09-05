В Краснодарском крае семьи на оплату ЖКХ тратят в среднем 4,7 тыс. рублей в месяц

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Эксперты посчитали, сколько потратила денег на оплату услуг ЖКХ среднестатистическая российская семья в 2021 году и составили рейтинг регионов РФ по этому показателю.

В расчет также включили затраты на покупку топлива, используемого в частных домах для освещения и отопления жилых помещений.

Согласно исследованию, меньше всего от общего дохода на оплату ЖКХ тратят в Дагестане — 5,6% или 3 тыс. 556 рублей, Ингушетии — 5,9% или 4 тыс. 447 рублей, Севастополе — 7% или 3 тыс. 707 рублей, Тыве и Калужской области — по 7,6% или 3 тыс. 736 рублей и 4 тыс.338 рублей соответственно.

Краснодарский край занял 18 место в рейтинге. По оценкам экспертов, на ЖКХ кубанская семья в среднем тратит 9,1% от общего дохода или 4 тыс. 717 рублей. По сравнению с 2020 годом этот показатель снизился на 0,5%.

Самая большая доля от общего дохода семьи на оплату ЖКХ уходит в Камчатском крае — 14,2% или 9 тыс. 919 рублей, Карелии — 13% или 5 тыс. 525 рублей, Магаданской области — 13% или 9 тыс. 981 рубль, Смоленской области — 12,8% или 4 тыс. 556 рублей и Псковской области — 12,4% или 4 тыс. 122 рубля, сообщает РИА «Новости».

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