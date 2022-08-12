Минстрой: часть долгов в сфере ЖКХ в России вернуть уже невозможно
Экономика
12.08.2022 08:12
Об этом заявил замглавы Минстроя Алексей Ересько.
По его словам, размер задолженности перед ресурсоснабжающими организациями составляет 1,4 трлн рублей. Это долги как жителей перед ресурсоснабжающими организациями, так и предприятий.
Однако, по словам замминистра, в полном объеме их взыскать уже невозможно, так как большая часть долгов накопилась «по предприятиям, многие из которых уже не существуют, по объектам недвижимости, которых уже нет».
Алексей Ересько не сообщил, о какой сумме невозвратных долгов идет речь и что с ними планируется делать, сообщает «РИА Недвижимость».
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