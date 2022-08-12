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Минстрой: часть долгов в сфере ЖКХ в России вернуть уже невозможно

Экономика
12.08.2022 08:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/minstroj-chast-dolgov-v-sfere-zhkh-v-rossii-vernut-uzhe-nevozmozhno
Минстрой: часть долгов в сфере ЖКХ в России вернуть уже невозможно
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24».

Об этом заявил замглавы Минстроя Алексей Ересько.

По его словам, размер задолженности перед ресурсоснабжающими организациями составляет 1,4 трлн рублей. Это долги как жителей перед ресурсоснабжающими организациями, так и предприятий.

Однако, по словам замминистра, в полном объеме их взыскать уже невозможно, так как большая часть долгов накопилась «по предприятиям, многие из которых уже не существуют, по объектам недвижимости, которых уже нет».

Алексей Ересько не сообщил, о какой сумме невозвратных долгов идет речь и что с ними планируется делать, сообщает «РИА Недвижимость».

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