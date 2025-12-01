Logo
Жителям Краснодара бесплатно покажут фильмы в кинотеатре «Болгария» в декабре

Культура
Жителям Краснодара бесплатно покажут фильмы в кинотеатре «Болгария» в декабре
Фото киноконцертного зала «Болгария»

Показы зарубежных кинокартин организовали в рамках демонстрации работ участников открытой евразийской премии «Бриллиантовая бабочка».

Афиша охватывает широкую географию — зрители увидят не только отечественные фильмы, но и ленты из Венесуэлы, Турции, Сербии и Беларуси. В репертуаре заявлены как документальные, так и художественные произведения различных жанров.

Показы в кинотеатре «Болгария» на улице Ставропольской, 236А стартуют 2 декабря. Их можно посетить бесплатно. Достаточно зарегистрироваться на понравившийся сеанс по ссылке.

Среди представленных работ:

  • 2 декабря

14:00 — премьерный показ документального фильма «Семейный хор» для аудитории 18+.

  • 3 декабря

10:00 — показ фильма «Композитор».

  • 4 декабря

11:00 — демонстрация фильмов в рамках кинофестиваля «Потомки победителей». Ленты посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (для аудитории до 14 лет);

17:30 — показ фильма «Али Примера» для семейной аудитории;

19:30 — показ фильма «Лесной царь».

  • 5 декабря

15:00 — показ фильма «Отцовское сердце».

  • 7 декабря

14:00 — показ фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки».

  • 24 декабря

11:00 — показ художественного фильма «Царевна-лягушка».

  • 26 декабря

11:00 — показ художественного фильма «Золушка», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: фильм полиции Кубани «Нелегкая работа» победил во всероссийском конкурсе МВД. Документальная картина рассказывает о командировке полицейских Краснодарского края в зону СВО и их работе в зоне боевых действий.

