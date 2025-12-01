Жителям Краснодара бесплатно покажут фильмы в кинотеатре «Болгария» в декабре
Показы зарубежных кинокартин организовали в рамках демонстрации работ участников открытой евразийской премии «Бриллиантовая бабочка».
Афиша охватывает широкую географию — зрители увидят не только отечественные фильмы, но и ленты из Венесуэлы, Турции, Сербии и Беларуси. В репертуаре заявлены как документальные, так и художественные произведения различных жанров.
Показы в кинотеатре «Болгария» на улице Ставропольской, 236А стартуют 2 декабря. Их можно посетить бесплатно. Достаточно зарегистрироваться на понравившийся сеанс по ссылке.
Среди представленных работ:
- 2 декабря
14:00 — премьерный показ документального фильма «Семейный хор» для аудитории 18+.
- 3 декабря
10:00 — показ фильма «Композитор».
- 4 декабря
11:00 — демонстрация фильмов в рамках кинофестиваля «Потомки победителей». Ленты посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (для аудитории до 14 лет);
17:30 — показ фильма «Али Примера» для семейной аудитории;
19:30 — показ фильма «Лесной царь».
- 5 декабря
15:00 — показ фильма «Отцовское сердце».
- 7 декабря
14:00 — показ фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки».
- 24 декабря
11:00 — показ художественного фильма «Царевна-лягушка».
- 26 декабря
11:00 — показ художественного фильма «Золушка», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
