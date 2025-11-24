Logo
Фильм полиции Кубани «Нелегкая работа» победил во всероссийском конкурсе МВД

Культура
Документальная картина «Нелегкая работа» рассказывает о командировке полицейских Краснодарского края в зону СВО и их работе в зоне боевых действий.

Авторы фильма руководитель пресс-службы краевого ГУ МВД Александр Рунов и режиссер-постановщик телеканала «Кубань 24» Ирина Архангельская. Ленту номинировали в ведомственном конкурсе МВД России «Щит и перо».

Победителей и лауреатов конкурса определило авторитетное жюри, в состав которого вошли руководители ведущих СМИ и представители общественности. Картина «Нелегкая работа» стала победителем в номинации «Честь. Долг. Мужество».

Также лауреатом конкурса в номинации «Полиция доверия» стал председатель Общественного совета при УВД Сочи Виктор Комиссаренко, сообщает пресс-служба пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для автора фильма Александра Рунова это была третья командировка в Запорожскую область, которая длилась четыре месяца. За активное участие в работе над фильмом благодарственными письмами наградили режиссера, монтажера, редактора и других участников команды телеканала «Кубань 24», которые внесли свой вклад в создание ленты.

