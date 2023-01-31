Жителям Краснодара 1 февраля расскажут о профилактике онкологических заболеваний

Лекцию проведут в краевом Центре медицинской профилактики на улице Воровского, 182 с 14:00 до 15:00 в рамках проекта «Школа здоровья». О профилактике онкозаболеваний расскажет врач-методист Александр Горячев.

«С одной стороны, люди достаточно много знают про онкологию, с другой — боятся проходить обследование. Из-за этого они теряют драгоценное время и приходят к врачам уже на 2-4 стадии болезни, когда успешно противостоять ей очень сложно», — рассказал главный внештатный онколог Краснодарского края Роман Мурашко.

По его словам, ранняя диагностика дает реальный шанс справиться с онкологическим заболеванием. При этом профилактика является наиболее эффективным способом предотвращения онкологии.

Принять участие в лекции по профилактике онкологических заболеваний бесплатно могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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