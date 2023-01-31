Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жителям Краснодара 1 февраля расскажут о профилактике онкологических заболеваний

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelyam-krasnodara-1-fevralya-rasskazhut-o-profilaktike-onkologicheskih-zabolevanij
Жителям Краснодара 1 февраля расскажут о профилактике онкологических заболеваний
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Лекцию проведут в краевом Центре медицинской профилактики на улице Воровского, 182 с 14:00 до 15:00 в рамках проекта «Школа здоровья». О профилактике онкозаболеваний расскажет врач-методист Александр Горячев.

«С одной стороны, люди достаточно много знают про онкологию, с другой — боятся проходить обследование. Из-за этого они теряют драгоценное время и приходят к врачам уже на 2-4 стадии болезни, когда успешно противостоять ей очень сложно», — рассказал главный внештатный онколог Краснодарского края Роман Мурашко.

По его словам, ранняя диагностика дает реальный шанс справиться с онкологическим заболеванием. При этом профилактика является наиболее эффективным способом предотвращения онкологии.

Принять участие в лекции по профилактике онкологических заболеваний бесплатно могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: неделя профилактики онкологических заболеваний стартовала на Кубани. Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы против рака, пройдут с 30 января по 5 февраля.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе
Часть балкона обрушилась на иномарку из-за хлопка газового баллончика в Краснодаре
Часть балкона обрушилась на иномарку из-за хлопка газового баллончика в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Брань, алкоголь и развращение молодежи: мэр Краснодара поручил проверить организацию концертов Инстасамки
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Врачи пришили жителю Апшеронского района кисть, отрубленную топором
  5. В прокуратуре рассказали подробности инцидента с хлопком газового баллончика в квартире в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях