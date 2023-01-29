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Неделя профилактики онкологических заболеваний стартует на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nedelya-profilaktiki-onkologicheskih-zabolevanij-startuet-na-kubani
Неделя профилактики онкологических заболеваний стартует на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы против рака, пройдут с 30 января по 5 февраля.

Важной задачей нацпроекта «Здравоохранение» является снижение показателей смертности от онкологии, отметил главный врач клинического онкологического диспансера № 1 Краснодара Роман Мурашко.

«Ее решение невозможно без улучшения диагностики и повышения частоты распознавания злокачественных новообразований на ранних стадиях, когда специальное противоопухолевое лечение может обеспечить наиболее высокие показатели многолетней выживаемости больных», — сказал Роман Мурашко.

В рамках тематической недели пройдут выезд специалистов, акции и профилактические проекты. Выезд врачей краевого онкодиспансера пройдет 30 января в Кавказский район, 31 января — 2 февраля мобильный комплекс «Диспансеризация» приедет в Брюховецкий район.

Школа здоровья в центре общественного здоровья и медицинской профилактики пройдет 1 февраля. В микрорайоне Маршала Жукова Краснодара 2 февраля состоится физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро на Кубани».

В Славянском районе 2 февраля пройдет профилактический проект «ПРОдиабет». В центре общественного здоровья и медицинской профилактики Сочи 4 февраля состоится краевая медицинско-оздоровительная акция.

Кроме того, лекции по здоровому образу жизни и профилактике онкологии организуют в образовательных и медицинских учреждениях края.

По программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году в 6 медорганизаций поставили 138 единиц оборудования. Из них шесть — тяжелое оборудование, КТ, аппараты брахитерапии и близкофокусной рентгенотерапии, рентгенодиагностический комплекс, МРТ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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