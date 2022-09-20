Жителям Динского района предлагают бесплатно забрать старые кресла из Дома культуры

Фото пресс-службы администрации станицы Нововеличковской

В станице Нововеличковской начали очередной этап ремонта здания местного Дома культуры.

Для проведения ремонта рабочие демонтировали кресла из большого зала. Их вынесли на улицу и оставили около здания ДК.

«Если у кого-то есть необходимость, вы можете прийти и забрать, безвозмездно, для собственных нужд эти кресла до 23 сентября 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы администрации станицы Нововеличковской.

Расстояние от Краснодара до станицы Нововеличковской на автомобиле составляет чуть более 20 км.

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