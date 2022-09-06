Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Тбилисском районе по нацпроекту отремонтировали Дом культуры

Культура
06.09.2022 16:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tbilisskom-rajone-po-natsproektu-otremontirovali-dom-kultury
В Тбилисском районе по нацпроекту отремонтировали Дом культуры
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ремонт провели в рамках нацпроекта «Культура». На реставрацию культурно-досугового центра выделили 5,8 млн рублей.

Строители завершили ремонт фасада, внутренних помещений, электропроводки, отопления, заменили дверные и оконные блоки.

В учреждении работают досуговый клуб «Ветеран», вокальная группа «Надежда» и детский досуговый клуб «Клик». Благодаря ремонту, в планах до конца 2022 года открыть два детских клуба. Один вокальный, другой — по декоративно-прикладному творчеству.

В 72-летнем здании капитальный ремонт не проводили более сорока лет. В 2019 году по краевой госпрограмме «Развитие культуры» отремонтировали кровлю. В 2023 году в рамках нацпроекта благоустроят территорию, закупят новую мебель, аппаратуру.

С 2015 года по госпрограмме поддержку получили 682 учреждения культуры, еще 162 получат средства до конца 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в станице Павловской по нацпроекту построят спортивный комплекс с бассейном.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. ФСБ выявила 187 участников «Колумбайна» в Краснодарском крае и еще в 45 регионах России
  2. Минпромторг планирует провести переговоры с руководством IKEA о дальнейшей работе в России
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодаре троллейбусы № 7, 12, 20 временно изменят свой маршрут
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях