В Тбилисском районе по нацпроекту отремонтировали Дом культуры
Ремонт провели в рамках нацпроекта «Культура». На реставрацию культурно-досугового центра выделили 5,8 млн рублей.
Строители завершили ремонт фасада, внутренних помещений, электропроводки, отопления, заменили дверные и оконные блоки.
В учреждении работают досуговый клуб «Ветеран», вокальная группа «Надежда» и детский досуговый клуб «Клик». Благодаря ремонту, в планах до конца 2022 года открыть два детских клуба. Один вокальный, другой — по декоративно-прикладному творчеству.
В 72-летнем здании капитальный ремонт не проводили более сорока лет. В 2019 году по краевой госпрограмме «Развитие культуры» отремонтировали кровлю. В 2023 году в рамках нацпроекта благоустроят территорию, закупят новую мебель, аппаратуру.
С 2015 года по госпрограмме поддержку получили 682 учреждения культуры, еще 162 получат средства до конца 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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