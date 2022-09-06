В станице Павловской по нацпроекту построят спортивный комплекс с бассейном
Работы ведутся по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Строительство началось в мае, окончание запланировано на 2023 год.
«Продолжаем строить спортивные объекты по всему краю. Один из них сейчас возводят в Павловском районе. Уже в следующем году на месте стройплощадки появится большой, современный комплекс. Там разместят бассейн с 25-метровыми дорожками, тренажерный зал, медицинский кабинет, комнаты для массажа. Важно, что в нынешней ситуации, мы не снижаем темпы строительства и даем возможность всем жителям края заниматься спортом», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона добавил, что сейчас поставляют материалы и оборудование для наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Строители бетонируют фундамент, устанавливают опалубку на стены под чашу бассейна. Объект готов на 8%.
Бассейн в станице Павловской рассчитан на шесть 25-метровых дорожек, тренажерный зал, массажные кабинеты, тренерские, медицинский кабинет, административные и технические помещения. Одновременно заниматься в бассейне смогут 82 человека, еще 40 — в тренажерном зале, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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