Два медучреждения Сочи получили новое оборудование по нацпроекту

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое медицинское оборудование доставили в горбольницу № 1 в Сочи и в поликлинику № 4 в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

В городскую больницу №1 закупили три новых операционных светильника. Их установили в операционном блоке стационара.

«Качественный свет имеет решающее значение для успешного проведения операций. Светодиодные светильники позволяют работать в комфортных условиях и полностью сосредоточиться на операции. Регулировать его работу можно при помощи панели управления», — пояснил заведующий хирургическим отделением Михаил Балабан.

В сочинскую поликлинику № 4 доставили новый маммограф. Он позволит проводить как профилактические обследования женского населения, так и осмотр для выявления рака молочных желез на ранних стадиях.

Первичное звено — важнейший этап в системе оказания медпомощи и одно из основных направлений развития нацпроекта «Здравоохранение». В 2022 году в рамках программы модернизируют 56 учреждений, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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