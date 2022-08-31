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Белоглинская ЦРБ получила по нацпроекту новые светильники для операционной

Общество
31.08.2022 14:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/beloglinskaya-tsrb-poluchila-po-natsproektu-novye-svetilniki-dlya-operatsionnoj
Белоглинская ЦРБ получила по нацпроекту новые светильники для операционной
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В больницу по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» прибрели три светильника.

Два светильника установили в операционной хирургического отделения и в перевязочном кабинете, а третий — в плановой операционной Белоглинского роддома.

По словам главврача Белоглинской ЦРБ Игоря Сырых, новые светильники намного лучше, чем старые лампочные. Теперь хирурги смогут регулировать яркости и направление света, чтобы в более комфортных условиях проводить операции, перевязки и осмотр пациентов.

В крае в рамках нацпроекта «Здравоохранение» закупают оборудование, капитально ремонтируют медучреждения, строят поликлиники, ФАПы, офисы врача общей практики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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