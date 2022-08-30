Сочинская горбольница №1 по нацпроекту получила три новых аппарата УЗИ

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое оборудование закупили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Новые аппараты УЗИ установили в приемном и в диагностическом отделениях поликлиники.

По словам заведующей диагностическим отделением горбольницы № 1 Сочи Анастаси Алексеевой, аппарат УЗИ, который использовали ранее, не обладал таким широким спектром функций, как новые. А для ультразвуковой диагностики крайне важно высокое качество изображения. Кроме того, исследование на новых аппаратах проводится быстрее. На новых аппаратах провели уже более 200 исследований.

В крае в рамках нацпроекта «Здравоохранение» закупают оборудование, капитально ремонтируют медучреждения, строят поликлиники, ФАПы, офисы врача общей практики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в поликлинике Каневской ЦРБ завершили капремонт по нацпроекту.