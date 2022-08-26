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В поликлинике Каневской ЦРБ завершили капремонт по нацпроекту

Общество
26.08.2022 14:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-poliklinike-kanevskoj-tsrb-zavershili-kapremont-po-natsproektu
В поликлинике Каневской ЦРБ завершили капремонт по нацпроекту
Фото t.me/minkovaanna23

В учреждении обслуживается около 35 тыс. человек. Капитальный ремонт провели по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». Об этом 26 августа рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В поликлинике заменили инженерные сети, обустроили бокс для приема температурящих больных и увеличили площадь женской консультации.

«В обновленном медучреждении предусмотрели целое крыло для оказания помощи пациентам с признаками инфекционного заболевания. Всего по нацпроекту «Здравоохранение» до 2025 года планируем установить 36 фельдшерско-акушерских пунктов, построить восемь детских и 11 взрослых поликлиник, капитально отремонтировать 25 поликлиник и 11 участковых больниц», — написала Минькова в Telegram.

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