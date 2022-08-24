В ЦРБ Красноармейского района поступил новый аппарат УЗИ
Общество
24.08.2022 17:51
Оборудование закупили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
По словам и. о. главврача Красноармейской ЦРБ Андрея Боброва, новый аппарат УЗИ установили в приемном покое больницы. Новое оборудование позволяет выполнять исследования большого спектра. С помощью аппарата медики смогут с максимальной точностью обследовать даже мельчайшие структуры внутренних органов.
Всего в этом году на Кубани в рамках программы модернизации первичного звена возведут 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 8 поликлиник, сделают капремонт 6 объектов, закупят более 2,2 тыс. единиц медоборудования и 192 автомобиля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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