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В ККБ № 1 появился первый в России робот-микроскоп для операций на мозге

Общество
22.08.2022 13:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kkb-1-poyavilsya-pervyj-v-rossii-robot-mikroskop-dlya-operatsij-na-mozge
В ККБ № 1 появился первый в России робот-микроскоп для операций на мозге
Фото t.me/minkovaanna23

Робот-микроскоп с системой визуализации поможет оперировать больных с ДЦП, эпилепсией и другими тяжелыми патологиями. Его приобрели по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом 22 августа сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани рассказала, что система ZEISS KINEVO 900 позволяет значительно сократить число манипуляций, выполняемых врачом вручную, и обеспечивает высокую точность позиционирования. Краевая клиническая больница № 1 стала первым медучреждением России, где будут применять этот прибор.

«Теперь даже самые сложные операции на головном и спинном мозге проводятся максимально бережно для пациента, с точностью, которая была невозможна ранее. Все сосуды можно рассмотреть при 42-кратном увеличении. Роботический микроскоп используют для самых разных нейрохирургических операций. Также при помощи системы визуализации можно проводить онлайн-трансляции прямо из операционной для обучения хирургов и обмена опытом», — написала Минькова в Telegram.

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