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Северская ЦРБ получила цифровой флюорограф по нацпроекту

Общество
22.08.2022 12:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/severskaya-tsrb-poluchila-tsifrovoj-flyuorograf-po-natsproektu
Северская ЦРБ получила цифровой флюорограф по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Северской центральной районной больнице установили цифровой флюорограф с рентгенозащитной кабиной. Новое медоборудование приобрели по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

По словам главврача Северской ЦРБ Манолиса Ананикова, с помощью нового флюорографа можно проводить обследования как взрослых пациентов, так и подростков.

«Новое оборудование позволит на ранних стадиях выявлять пневмонию, туберкулез, плеврит и онкологию, что является залогом успешного лечения», — сказал Анаников.

В прошлом году по программе модернизации первичного звена в медучреждения региона приобрели 2,5 тыс. единиц оборудования. Из них 59 единиц «тяжелого». С его помощью специалисты провели более 120 тыс. исследований. Это помогло обнаружить патологии более чем у 15% пациентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в больницу Тимашевского района закупили новое оборудование по нацпроекту.

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