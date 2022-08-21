В больницу Тимашевского района закупили новое оборудование по нацпроекту

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Цифровой флюорограф и рентген-аппарат в участковую больницу станицы Новокорсунской приобрели по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Медучреждение обслуживает жителей хуторов Незаймановский, Красноармейский, Стринский и Новоленинский.

«С установкой нового оборудования жителям этих поселений без необходимости не надо будет ездить в районный центр. Кроме того, они смогут проходить и диспансеризацию, и профилактические осмотры рядом с домом. Несомненно, первичная медицинская помощь станет доступнее», — сказала главврач Тимашевской ЦРБ Ольга Хомякова.

В прошлом году в рамках модернизации первичного звена приобрели 2,5 тыс. единиц оборудования, в том числе 59 единиц «тяжелого». На нем провели более 120 тыс. исследований. Это помогло выявить патологии более чем у 15% пациентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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