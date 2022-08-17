Горбольница Горячего Ключа по нацпроекту получила новое оборудование
В медицинское учреждение в рамках нацпроекта «Здравоохранение» закупили автоматическую установку для мойки, дезинфекции и сушки гибких эндоскопов.
По словам главврача городской больницы Горячего Ключа Виктора Дегтярева, автоматическая обработка эндоскопов осуществляет полный цикл промывки, дезинфекции и стерилизации. В отличие от ручного способа дезинфекции, позволяет значительно сократить трудозатраты и время на подготовку каждого эндоскопа для исследования. Благодаря новому оборудованию риск инфицирования сводится к нулю, а врачи смогут принять больше пациентов.
Всего в этом году построят 11 зданий фельдшерско-акушерских пунктов и 8 поликлиник, сделают капремонт 6 объектов, закупят более 2,2 тыс. единиц медицинского оборудования и 192 автомобилей по программе модернизации первичного звена, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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