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Горбольница Горячего Ключа по нацпроекту получила новое оборудование

Общество
17.08.2022 18:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/gorbolnitsa-goryachego-klyucha-po-natsproektu-poluchila-novoe-oborudovanie
Горбольница Горячего Ключа по нацпроекту получила новое оборудование
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В медицинское учреждение в рамках нацпроекта «Здравоохранение» закупили автоматическую установку для мойки, дезинфекции и сушки гибких эндоскопов.

По словам главврача городской больницы Горячего Ключа Виктора Дегтярева, автоматическая обработка эндоскопов осуществляет полный цикл промывки, дезинфекции и стерилизации. В отличие от ручного способа дезинфекции, позволяет значительно сократить трудозатраты и время на подготовку каждого эндоскопа для исследования. Благодаря новому оборудованию риск инфицирования сводится к нулю, а врачи смогут принять больше пациентов.

Всего в этом году построят 11 зданий фельдшерско-акушерских пунктов и 8 поликлиник, сделают капремонт 6 объектов, закупят более 2,2 тыс. единиц медицинского оборудования и 192 автомобилей по программе модернизации первичного звена, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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