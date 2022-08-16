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Минькова: в Мостовском районе отремонтируют здание ЦРБ и построят новую поликлинику

Общество
16.08.2022 18:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/minkova-v-mostovskom-rajone-otremontiruyut-zdanie-tsrb-i-postroyat-novuyu-polikliniku
Минькова: в Мостовском районе отремонтируют здание ЦРБ и построят новую поликлинику
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края по социальным вопросам Анна Минькова 16 августа посетила Центральную районную больницу Мостовского района.

«Здесь установили компьютерный томограф, которого ранее не было, новый флюрограф, рентген-аппарат. Закупили 11 машин, чтобы врачи смогли добраться до пациентов в отдаленные сельские поселения. Само здание больницы нуждается в ремонте, запланируем на это средства. В районе появится большая новая поликлиника, уже идет ее проектирование», — написала Анна Минькова в Telegram.

Также вице-губернатор посетила акушерское отделение больницы. Оно расположено в блочном здании, приспособленном под нужды акушерского отделения. По словам Анны Миньковой, после капремонта и реконструкции роддом перенесут в отдельное здание.

После этого Анна Минькова посетила детский сад № 24 на 290 мест, который ввели в эксплуатацию в сентябре 2020 года. Сейчас детский сад посещают 262 ребенка. Там также есть ясли — самому маленькому воспитаннику 8 месяцев, но принимать детей учреждение может с 2 месяцев.

«Дети могут заниматься в изостудии и STEM-лаборатории, работают кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, сенсорная комната. Рекреации детского сада оформлены по мотивам сказок. Созданы все условия для полноценного всестороннего развития малышей», — добавила вице-губернатор.

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