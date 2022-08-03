Минькова: неонатальная служба Северской ЦРБ получит новое оборудование по нацпроекту
Общество
03.08.2022 14:49
Оборудование, в числе которого реанимационный стол нового поколения, ИВЛ для новорожденных и неонатальный монитор, закупят по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
Об этом 3 августа рассказала вице-губернатор Краснодарского края по социальным вопросам Анна Минькова.
«Усилим неонатальную службу. Сейчас в местном роддоме работают несколько врачей-неонатологов, но население прирастает. Кроме того, необходимо обновить оборудование», — написала Минькова в Telegram.
С начала года в роддоме Северской ЦРБ родилось 273 малыша, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Читайте также: с начала года в Краснодарском крае выявили около 10 тыс. новых пациентов с онкологией.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
- В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ