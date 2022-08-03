Минькова: неонатальная служба Северской ЦРБ получит новое оборудование по нацпроекту

Анна Минькова. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Оборудование, в числе которого реанимационный стол нового поколения, ИВЛ для новорожденных и неонатальный монитор, закупят по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Об этом 3 августа рассказала вице-губернатор Краснодарского края по социальным вопросам Анна Минькова.

«Усилим неонатальную службу. Сейчас в местном роддоме работают несколько врачей-неонатологов, но население прирастает. Кроме того, необходимо обновить оборудование», — написала Минькова в Telegram.

С начала года в роддоме Северской ЦРБ родилось 273 малыша, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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