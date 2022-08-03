С начала года в Краснодарском крае выявили около 10 тыс. новых пациентов с онкологией

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Почти в трети случаев злокачественные новообразования у жителей Краснодарского края выявляют при профосмотрах.

По данным краевого онкодиспансера №1, доля пациентов, у которых выявили онкологические заболевания в ходе профосмотров, составила 31% от общего числа. Злокачественные новообразования выявляют во время диспансеризаций на предприятиях и в смотровых кабинетах поликлиник по месту жительства.

В краевом минздраве сообщили, что в настоящее время в 61% случаев рак обнаруживают на ранних стадиях. По статистике, при лечении онкозаболеваний на ранних стадиях показатель 10-летней выживаемости достигает 90% и более. Отмечается, что 10 лет назад на ранних стадиях злокачественные новообразования диагностировали только в 50% случаев.

За первое полугодие на Кубани зарегистрировали порядка 10 тыс. новых пациентов с онкологией.

Онкослужбу в крае развивают по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В текущем году в шесть больниц региона планируют поставить 136 единиц современного оборудования, в том числе шесть — «тяжелого».

В период с 2019 по 2021 год в крае по нацпроекту открыли 19 центров амбулаторной онкологической помощи. В ЦАОПах работают онкологи. Там же можно провести эндоскопию, КТ и забор материала. А также получить амбулаторное лекарственное лечение.

Только в этом году в центрах амбулаторной онкопомощи Кубани зарегистрировали свыше 62 тыс. посещений пациентов. Медики провели более 20 тыс. рентгенисследований, около 33 тыс. КТ-исследований, 615 МРТ, 8 тыс. маммографий, около 27 тыс. УЗИ. Кроме того, взяли более 1 тыс. 300 проб на биопсию и провели другие диагностические процедуры, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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