В Кавказском районе больница получила новый флюорограф по нацпроекту
Общество
26.07.2022 12:44
Цифровой малодозовый флюорограф приобрели в ЦРБ Кавказского района в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
По словам главврача ЦРБ Эльбины Цорионовой этот аппарат позволяет получить снимки высокого качества.
«Это немаловажно для флюорографического обследования и выявления туберкулеза, онкологии и других заболеваний легких», — сказала Цорионова.
В этом году в Кавказскую ЦРБ по нацпроекту доставили шесть новых автомобилей. По данным краевого минздрава, до 2025 года в районе планируют построить детскую поликлинику на 250 посещений, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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