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В Кавказском районе больница получила новый флюорограф по нацпроекту

Общество
26.07.2022 12:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-rajone-bolnitsa-poluchila-novyj-flyuorograf-po-natsproektu
В Кавказском районе больница получила новый флюорограф по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Цифровой малодозовый флюорограф приобрели в ЦРБ Кавказского района в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

По словам главврача ЦРБ Эльбины Цорионовой этот аппарат позволяет получить снимки высокого качества.

«Это немаловажно для флюорографического обследования и выявления туберкулеза, онкологии и других заболеваний легких», — сказала Цорионова.

В этом году в Кавказскую ЦРБ по нацпроекту доставили шесть новых автомобилей. По данным краевого минздрава, до 2025 года в районе планируют построить детскую поликлинику на 250 посещений, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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