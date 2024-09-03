Жителям более 70 улиц Краснодара 4 сентября планово отключат свет

С запланированными отключениями в среду столкнутся жители частных и многоквартирных домов в разных районах краевой столицы.

Так, 4 сентября с 9:00 до 17:00 подачу электричества ограничат по следующим адресам:

улица Котовского, 117, 123;

улица Крупской, 135;

улица Почтовое отделение, 27;

улица Украинская, 1-9, 2-10;

улица Черноморская, 86-90, 99-117;

улица Калинина, 3-23, 4-14;

улица Южная, 1-23, 2-22;

улица Средняя, 1-19, 2-16, 54, 81/3, 81/4, 82/а;

улица 2-я Российская, 159;

улица Шолохова, 13-29, 20-24, 26, 28-42, 35-37;

улица Алая, 1, 2, 7-11;

улица Венская, 1-21, 2-10;

улица Эрмитажная, 9-25;

улица Степная, 1-15, 2-12;

улица Хаджинова, 1-7, 2-8, 10-12, 9-13, 10-14, 21;

улица Кияшко, 4, 6, 8, 10, 18;

улица Образцова, 5, 7;

улица Березовая, 1-11, 2-30, 14, 15, 22, 35, 28-32;

улица1-я Линия, 344-350, 345-349;

улица Троицкая, 45, 84/2, 137;

улица Лесопосадочная, 2-36;

улица Предчистая, 12-18;

улица Ясенская, 1-13, 2-18;

улица Есенина, 16, 82, 91, 261-281, 236-262;

улица Сиреневая, 237, 252;

улица Агрономическая, 233-241, 236-262, 243-425;

улица Алуштинская, 236-262;

улица Алмазная, 18-26, 19;

улица Новая, 29, 34;

улица Ставропольская, 4, 6-8, 10;

улица Садовая, 54, 64, 195-219;

улица Юннатов, 4-6, 5;

улица Колхозная, 9-19, 18, 22, 24, 26;

ул. Тургенева, 118, 122, 122/2;

улица Фестивальная, 31;

улица Аэропортовская, 37;

улица Крылатая, 18;

улица Вокзальная, 4-6;

улица Бершанской, 329;

улица Пашковская, 19;

улица Первомайская, 1-7;

улица Российская, 131/2, 131/а, 251, 351, 354;

улица Аксайская, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46, 48, 59-61;

улица Красюка, 33-41, 34, 45, 47-55, 60, 62-64, 66, 68;

улица Лиговская, 17, 18;

улица Дворцовая, 8-26;

улица Демьяна Бедного, 1-9, 2-10;

улица Концевича, 14-22, 17-25, 30, 33;

улица Ангарская, 14-34, 24-40, 19-29, 29/1, 31-39;

улица Архитектора Ишунина, 9, 9/1;

улица Памяти Чернобыльцев, 6, 8;

улица Клеверная, 1-37, 2-34;

улица Цветная, 20-24, 21-33, 28-36, 40, 41-43, 82;

улица Пшеничная, 3, 4-8, 7, 9-17, 10, 13-17, 14-16, 18, 19, 20;

улица Дозорная, 6-12, 9-13;

улица Семеновская, 67-81, 92-114;

улица Шаляпина, 19, 28, 32/1, 33/2;

улица Ореховая, 145, 146;

улица Народная, 22, 23-37, 54-72, 79-92, 108, 108/9, 497, 500-506, 501-503;

улица Агрохимическая, 111, 121, 121/1;

улица Гомельская, 1-9, 2-8;

улица Косенко, 1-7, 2, 4, 6-8, 9-11, 10-14;

улица Стасова, 39-43, 47-73;

улица Челюскина, 16-24, 21-36;

улица Серова, 4, 5, 7-29, 8-22;

улица Механическая, 5.

Кроме того, свет в это время отключат на улицах Отделение № 2 совхоза «Пашковский», 1 и 17 и Отделение № 4 совхоза «Пашковский», 14.

Уточнить все адреса улиц, входящих в зону плановых отключений электричества 4 сентября, можно по ссылке. Дополнительную информацию можно узнать у диспетчера «Электросети Кубани» по телефону: 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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