Жителям Анапы предложили выбрать имя неофициальному символу курорта — песковику

Зимний символ Анапы уже четвертый год радует горожан и гостей курорта. Однако у зимнего символа Анапы до сих пор нет имени.

В мэрии Анапы сообщили о том, что песковик вместе со своей семьей уже четвертый год подряд будет встречать жителей и гостей курорта на пляжной лаундж-зоне.

«Однако у южного брата снеговика до сих пор нет имени и это надо исправлять. Имя песковику предлагают выбрать анапчанам и гостям курорта. Предлагайте имя, которое, по вашему мнению, лучше всего подходит песковику. Возможно, именно оно будет записано в его песко-паспорте», — сообщает Telegram-канал «Курорт Анапа».

Предложить имя для песковика можно в комментариях под постом или на странице паблика в соцсети «ВКонтакте» до 10 декабря.

После этого будут отобраны 5 лучших вариантов, победителя определит народное голосование.

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