Стало известно, кто будет проектировать курорт «Новая Анапа»

Пляжный курорт «Новая Анапа» планируют построить на Бугазской косе около станицы Благовещенской на площади более 1,8 тыс. га.

В Москве подвели итоги архитектурного конкурса по развитию «Новой Анапы». Победителем стал консорциум компаний из Москвы и Санкт-Петербурга под руководством «Творческих технологий».

Они будут работать над мастер-планом будущего курорта. Его планируют представить на утверждение правительственной комиссии к июню следующего года. После этого для строительства «Новой Анапы» начнут привлекать инвесторов, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительство курорта «Новая Анапа» стартует в 2024 году. В следующем году строители начнут прокладывать инженерно-техническую и транспортную инфраструктуру для курорта в станице Благовещенской.