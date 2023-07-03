Строительство курорта «Новая Анапа» стартует в 2024 году

В следующем году строители начнут прокладывать инженерно-техническую и транспортную инфраструктуру для курорта в станице Благовещенской.

Об этом в ходе совещания по туристическим инвестпроектам сообщил замминистра строительства РФ Юрий Гордеев.

«В целях реализации проекта «Новая Анапа» необходимо создание инженерно-технического и транспортного обеспечения, в том числе системы водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения, а также объектов транспортной инфраструктуры», — рассказал он.

Для реализации проекта создали правительственную комиссию под председательством зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, отметил гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов. Также утвердили дорожную карту для координации работы Корпорации, региональных и федеральных органов власти. Сейчас проект находится в стадии согласовании управляющей компании, которая будет комплексно развивать территорию, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 1 трлн рублей инвестируют в строительство курорта «Новая Анапа».