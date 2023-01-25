Жителя Сочи подозревают в мошенничестве с земельным участком на 19 млн рублей
В полицию обратился 32-летний местный житель. Он рассказал, что хотел купить земельный участок с целью инвестиций, но продавец взял деньги и расторг договор.
По данным следствия, мужчина пообещал 53-летнему местному жителю построить дом и выплатить 2,5 млн рублей в обмен на земельный участок стоимостью около 17 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по городу Сочи.
После выполнения всех условий мужчина должен был передать земельный участок в собственность покупателя. Однако он расторгнул договор в одностороннем порядке. Общая сумма ущерба — более 19 млн рублей.
Подозреваемого в мошенничестве задержали по месту жительства и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Установили, что деньги мужчина потратил, а участок планировал продать другому человеку. Возбудили уголовное ело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
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