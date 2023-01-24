Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

«Вложил и прогорел»: жители Сочи передали трейдеру 15 млн рублей и лишились сбережений

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlozhil-i-progorel-zhiteli-sochi-peredali-trejderu-15-mln-rublej-i-lishilis-sberezhenij
«Вложил и прогорел»: жители Сочи передали трейдеру 15 млн рублей и лишились сбережений
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

В полицию Центрального района Сочи поступило три заявления от местных жителей. Потерпевшие сообщили, что малознакомый молодой человек обещал большую прибыль от инвестирования на различных торговых биржевых площадках и похитил их деньги.

Они рассказали, что при личных встречах парень рассказывал об особенностях бизнеса в интернете. Он применял специфичные термины и приводил примеры сделок, на которых он сам якобы заработал. Молодой человек сумел убедить собеседников, и те передали ему деньги для инвестиций. Через несколько месяцев они поняли, что стали жертвами афериста.

Оказалось, что о молодом человеке, кроме его имени и номера, они ничего не знают. Телефон был недоступен. С помощью информационных баз МВД полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Сочи. Подозреваемого задержали возле его дома. На молодого человека завели уголовное дело, в ходе которого установили его причастность к еще трем аналогичным преступлениям.

Общая сумма ущерба шести потерпевшим превысила 15 млн рублей. Парень признался, что деньги он вложил в интернет-бизнес и прогорел.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По статье о мошенничестве ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: жительница Сириуса перевела мошенникам более 2,3 млн рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Останки двоих солдат, шесть гранат и патроны нашли на стройплощадке в Новороссийске
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Морпорт Сочи намерен запустить пассажирские перевозки в Грузию и Абхазию
  5. В Геленджике начали менять документы для жителей проспекта Геленджикского
  6. Краснодарский край вошел в тройку самых курящих регионов ЮФО
Прямой эфир
Мы в соцсетях