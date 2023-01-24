«Вложил и прогорел»: жители Сочи передали трейдеру 15 млн рублей и лишились сбережений

В полицию Центрального района Сочи поступило три заявления от местных жителей. Потерпевшие сообщили, что малознакомый молодой человек обещал большую прибыль от инвестирования на различных торговых биржевых площадках и похитил их деньги.

Они рассказали, что при личных встречах парень рассказывал об особенностях бизнеса в интернете. Он применял специфичные термины и приводил примеры сделок, на которых он сам якобы заработал. Молодой человек сумел убедить собеседников, и те передали ему деньги для инвестиций. Через несколько месяцев они поняли, что стали жертвами афериста.

Оказалось, что о молодом человеке, кроме его имени и номера, они ничего не знают. Телефон был недоступен. С помощью информационных баз МВД полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Сочи. Подозреваемого задержали возле его дома. На молодого человека завели уголовное дело, в ходе которого установили его причастность к еще трем аналогичным преступлениям.

Общая сумма ущерба шести потерпевшим превысила 15 млн рублей. Парень признался, что деньги он вложил в интернет-бизнес и прогорел.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По статье о мошенничестве ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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