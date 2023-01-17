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«Спасем ваши деньги»: жительница Сириуса перевела мошенникам более 2,3 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasem-vashi-dengi-zhitelnitsa-siriusa-perevela-moshennikam-bolee-2-3-mln-rublej
«Спасем ваши деньги»: жительница Сириуса перевела мошенникам более 2,3 млн рублей
Фото unsplash.com

В полицию обратилась 37-летняя женщина. Она сообщила о том, что стала жертвой телефонного мошенничества.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники пытаются снять деньги с ее счетов. Чтобы спасти средства, мужчина предложил ей взять кредит и перевести полученные деньги на безопасные счета.

Женщина два дня общалась с неизвестным и перевела ему 2,3 млн рублей, которые взяла в кредит. После этого она поняла, что столкнулась с мошенниками. По факту случившегося возбудили уголовное дело, правоохранители разыскивают злоумышленника, сообщает пресс-служба МВД Сириуса.

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