«Спасем ваши деньги»: жительница Сириуса перевела мошенникам более 2,3 млн рублей
Происшествия
17.01.2023 21:37
В полицию обратилась 37-летняя женщина. Она сообщила о том, что стала жертвой телефонного мошенничества.
Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники пытаются снять деньги с ее счетов. Чтобы спасти средства, мужчина предложил ей взять кредит и перевести полученные деньги на безопасные счета.
Женщина два дня общалась с неизвестным и перевела ему 2,3 млн рублей, которые взяла в кредит. После этого она поняла, что столкнулась с мошенниками. По факту случившегося возбудили уголовное дело, правоохранители разыскивают злоумышленника, сообщает пресс-служба МВД Сириуса.
Читайте также: россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене.
Популярные новости
- Зачем увеличивают Вооруженные силы России и ждать ли новой мобилизации?
- Самая короткая линия — прямая: размышления о разговоре Кондратьева с земляками
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- Четыре секции нового моста в районе «Ривьеры» установили в Сочи
- «Заповедный объектив»: Кавказский заповедник приглашает принять участие в фотоконкурсе
- Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском