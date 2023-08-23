Жителя Сочи арестовали на 7 суток за публикацию экстремистской символики в соцсетях

Полицейские заметили, что один из пользователей соцсетей в день празднования государственного флага России разместил на своей странице символику экстремистской организации.

Правоохранители установили личность автора публикации. Им оказался 31-летний житель Центрального района Сочи. Его привлекли к административной ответственности.

Суд признал его виновным в публичной демонстрации экстремистской символики и назначил ему 7 суток ареста, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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