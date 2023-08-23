Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жителя Сочи арестовали на 7 суток за публикацию экстремистской символики в соцсетях

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelya-sochi-arestovali-na-7-sutok-za-publikatsiyu-ekstremistskoj-simvoliki-v-sotssetyah
Жителя Сочи арестовали на 7 суток за публикацию экстремистской символики в соцсетях
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Полицейские заметили, что один из пользователей соцсетей в день празднования государственного флага России разместил на своей странице символику экстремистской организации.

Правоохранители установили личность автора публикации. Им оказался 31-летний житель Центрального района Сочи. Его привлекли к административной ответственности.

Суд признал его виновным в публичной демонстрации экстремистской символики и назначил ему 7 суток ареста, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Читайте также: участника экстремисткой религиозной секты приговорили к 6 годам колонии в Сочи. Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Статьи
Менопауза: что это и когда ее ждать
Менопауза: что это и когда ее ждать
Сельдерей: чем полезен и кому нельзя
Сельдерей: чем полезен и кому нельзя
Что такое гомеопатия и почему люди продолжают в нее верить?
Что такое гомеопатия и почему люди продолжают в нее верить?
7 реально полезных свойств огуречного рассола: пить или не пить?
7 реально полезных свойств огуречного рассола: пить или не пить?
Пять самых известных собак в мире
Пять самых известных собак в мире
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях