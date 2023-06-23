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Участника экстремисткой религиозной секты приговорили к 6 годам колонии в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchastnika-ekstremistkoj-religioznoj-sekty-prigovorili-k-6-godam-kolonii-v-sochi
Участника экстремисткой религиозной секты приговорили к 6 годам колонии в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В июне Центральный районный суд Сочи вынес приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в участии в деятельности экстремистской религиозной организации.

По данным суда, с 2019 года мужчина принимал участие в деятельности религиозной организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», которая по решению Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена в России.

Злоумышленник, зная об этом, участвовал в религиозный проповедях, обсуждении содержания религиозных книг, которые внесены в Федеральный список экстремистских материалов. Также злоумышленник вербовал в организацию новых участников, используя призывы, обещания и методы психологического воздействия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде подсудимый вину не признал, но признал, что является Свидетелем Иеговы. Суд назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

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