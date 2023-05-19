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В Краснодаре завели уголовное дело на экстремистов, придерживающихся идеологии «АУЕ»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaveli-ugolovnoe-delo-na-ekstremistov-priderzhivayushhihsya-ideologii-aue
Видео канала «Кубань 24»

Действия ячейки запрещенного движения пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Организатора и семерых участников движения обвиняют в экстремистской деятельности.

По версии следствия, 38-летний мужчина с августа 2020 года по май 2022 года во время нахождения в следственном изоляторе в Краснодаре решил организовать ячейку экстремистской организации «АУЕ». Для этого он вовлек в ее состав семь человек, находившихся вместе с ним в изоляторе и разделяющих взгляды подобной идеологии. На каждого из участников возложили специальные обязанности.

Внутри ячейки соблюдали строгую иерархию подчинения. Участники запрещенной организации пропагандировали криминальную идеологию и собирали деньги для представителей криминального мира, находившихся в колониях.

На организатора и семерых участников ячейки завели уголовное дело об экстремизме. В рамках расследования правоохранители провели обыски, во время которых изъяли документы, записки и предметы с экстремистской символикой, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Адыгее заключенный организовал тюремный «общак» для помощи экстремистам. Мужчина являлся участником запрещенной в РФ организации «АУЕ». Он создал общую кассу для помощи движению.

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