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В Адыгее заключенный организовал тюремный «общак» для помощи экстремистам

Происшествия
21.09.2022 11:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-zaklyuchennyj-organizoval-tyuremnyj-obshhak-dlya-pomoshhi-ekstremistam
В Адыгее заключенный организовал тюремный «общак» для помощи экстремистам
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчина являлся участником запрещенной в РФ организации «АУЕ». Он создал общую кассу для помощи движению.

По данным правоохранителей, мужчина отбывает наказание в исправительном учреждении. Заключенный занимался сбором денег в общую кассу. «Общак» тратился на нужды экстремистской организации «Арестантское уголовное единство».

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ по Республике Адыгея. Заключенному вменяют «финансирование экстремистской деятельности», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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