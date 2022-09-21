В Адыгее заключенный организовал тюремный «общак» для помощи экстремистам
Происшествия
21.09.2022 11:48
Мужчина являлся участником запрещенной в РФ организации «АУЕ». Он создал общую кассу для помощи движению.
По данным правоохранителей, мужчина отбывает наказание в исправительном учреждении. Заключенный занимался сбором денег в общую кассу. «Общак» тратился на нужды экстремистской организации «Арестантское уголовное единство».
Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ по Республике Адыгея. Заключенному вменяют «финансирование экстремистской деятельности», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.
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